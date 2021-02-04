В Хабаровске прокомментировали ситуацию с запасами топлива
- © РИА Новости / Евгений Переверзев
«В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объём производимых Хабаровским НПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов», — приводит ТАСС заявление.
Как отмечается, отгрузка топлива осуществляется в сверхнормативном режиме.
Ранее местные СМИ писали, что жители Хабаровска начали через интернет продавать бензин по 100 рублей за литр и места в очереди на АЗС.
Сообщалось, что из-за нехватки бензина автовладельцы часами стоят в очередях на заправках.