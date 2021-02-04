В Хабаровске прокомментировали ситуацию с запасами топлива

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Хабаровский нефтеперерабатывающий завод создал месячный запас топлива для бесперебойного обеспечения населения, говорится в заявлении гендиректора Игоря Быстрова.
В Хабаровске прокомментировали ситуацию с запасами топлива
  • © РИА Новости / Евгений Переверзев

«В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объём производимых Хабаровским НПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов», — приводит ТАСС заявление.

Как отмечается, отгрузка топлива осуществляется в сверхнормативном режиме.

Ранее местные СМИ писали, что жители Хабаровска начали через интернет продавать бензин по 100 рублей за литр и места в очереди на АЗС.

Сообщалось, что из-за нехватки бензина автовладельцы часами стоят в очередях на заправках.

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