В Хабаровске прокомментировали ситуацию с запасами топлива

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод создал месячный запас топлива для бесперебойного обеспечения населения, говорится в заявлении гендиректора Игоря Быстрова.

«В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объём производимых Хабаровским НПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов», — приводит ТАСС заявление.

Как отмечается, отгрузка топлива осуществляется в сверхнормативном режиме.

Ранее местные СМИ писали, что жители Хабаровска начали через интернет продавать бензин по 100 рублей за литр и места в очереди на АЗС.

Сообщалось, что из-за нехватки бензина автовладельцы часами стоят в очередях на заправках.