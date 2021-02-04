Минкультуры разрешило творческим вузам начать очные занятия с 8 февраля
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- РИА Новости
«В соответствии с приказом Минкультуры России образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что при принятии решения руководство организаций высшего образования должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области возобновляются очные занятия в колледжах и вузах, соответствующее постановление подписал губернатор региона Антон Алиханов.