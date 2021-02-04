Минкультуры разрешило творческим вузам начать очные занятия с 8 февраля

Министерство культуры России разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с понедельника, 8 февраля.

«В соответствии с приказом Минкультуры России образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что при принятии решения руководство организаций высшего образования должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области возобновляются очные занятия в колледжах и вузах, соответствующее постановление подписал губернатор региона Антон Алиханов.