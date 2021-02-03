В Подмосковье обсудили развитие туризма в регионе

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Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова обсудили развитие туризма в регионе.
В Подмосковье обсудили развитие туризма в регионе
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Встреча состоялась в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Как отметила Догузова, область за последние годы заметно преобразилась и совершила прорыв в развитии туризма.

«Комфортная городская среда, развитая туристическая инфраструктура и транспортная доступность делают Подмосковье популярным не только среди москвичей, но и среди жителей других регионов России», — сказала она.

Со своей стороны, Виртуозова поблагодарила Ростуризм за поддержку инициатив по развитию туризма в регионе. В частности, разработаны программы «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов рассказал в беседе с ФАН о перспективах автотуризма в России.

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