Эксперты назвали Казань лидером по спросу на долгосрочную аренду жилья в России
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Второе место разделили Севастополь и Ижевск, где число запросов контактов арендодателей за год выросло на 49%.
Третью строчку занимает Новосибирск, в котором востребованность съёмных квартир увеличилась на 42%.
Средние цены в Казани снизились на 6%, до 16 тыс. рублей в месяц. В Севастополе показатель составил 22 тыс., в Ижевске — 12 тыс., в Новосибирске — 16 тыс.
Ранее предприниматель, руководитель компании АО «БОН Инвестиции» Энвер Эгиев в беседе с ФАН оценил последствия пандемии для рынка аренды офисной недвижимости.