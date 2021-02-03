Эксперты назвали Казань лидером по спросу на долгосрочную аренду жилья в России

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Спрос на долгосрочную аренду жилья в Казани вырос на 77% по итогам 2020 года, заявили в аналитическом центре «Авито Недвижимости». Столица Татарстана признана лидером среди городов-миллионников по спросу на аренду.
Эксперты назвали Казань лидером по спросу на долгосрочную аренду жилья в России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Второе место разделили Севастополь и Ижевск, где число запросов контактов арендодателей за год выросло на 49%.

Третью строчку занимает Новосибирск, в котором востребованность съёмных квартир увеличилась на 42%.

Средние цены в Казани снизились на 6%, до 16 тыс. рублей в месяц. В Севастополе показатель составил 22 тыс., в Ижевске — 12 тыс., в Новосибирске — 16 тыс.

Ранее предприниматель, руководитель компании АО «БОН Инвестиции» Энвер Эгиев в беседе с ФАН оценил последствия пандемии для рынка аренды офисной недвижимости. 

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