В Подмосковье рассказали о готовности индустриального парка в Волоколамске

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Индустриальный парк в подмосковном Волоколамске готов к приёму первых резидентов, заявили в региональном Мининвесте.
В Подмосковье рассказали о готовности индустриального парка в Волоколамске
  • © Мининвест МО

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Резиденты могут арендовать землю без торгов с правом выкупа после окончания строительства. Они также могут воспользоваться правом получения компенсации затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру.

«Здесь могут разместиться промышленные производства с санитарно-защитной зоной до 100 метров», — отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Ранее ОТР сообщало, что в Иркутске появился первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум».

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