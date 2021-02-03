В Подмосковье рассказали о готовности индустриального парка в Волоколамске
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Резиденты могут арендовать землю без торгов с правом выкупа после окончания строительства. Они также могут воспользоваться правом получения компенсации затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру.
«Здесь могут разместиться промышленные производства с санитарно-защитной зоной до 100 метров», — отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.
Ранее ОТР сообщало, что в Иркутске появился первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум».