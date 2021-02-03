В Дептрансе предупредили о гололёде на дорогах в Москве

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Департамент транспорта предупредил водителей о гололёде и пробках до 8 баллов на дорогах Москвы.
В Дептрансе предупредили о гололёде на дорогах в Москве
  • РИА Новости

«В этот зимний день облачно и снежно, а местами гололёд, что не очень хорошо для водителей. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что на данный момент пробки в столице составляют 5 баллов, к вечеру могут достичь 7—8 баллов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что начавшийся в Москве снегопад продлится более суток, основное усиление произойдёт вечером 3 февраля.

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