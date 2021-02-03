В Ставропольском крае оценили темпы ввода жилья в 2020 году

В Ставропольском крае за 2020 год объём введённого в эксплуатацию жилья вырос на 2,7%.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

Всего введено 1,2 млн кв. м, причём свыше 669 тыс. — это индивидуальное жилищное строительство.

В 2021 году показатель по вводу жилья в крае составляет 1,3 млн кв. м.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.