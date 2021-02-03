В Подмосковье рассказали о выплатах для новорождённых

С начала года выплату для новорождённых получили 5027 семей из Подмосковья.

Как передаёт телеканал «360», семьи, в которых родился ребёнок, получают от правительства области 20 тыс. рублей.

«Выплату на приобретение средств для ухода за новорождёнными предоставляют при условии регистрации рождения органами записи актов гражданского состояния Московской области», — уточнила министр социального развития области Ирина Фаевская.

Она отметила, что всего такую выплату получили уже 92 285 семей Подмосковья.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.