В Подмосковье рассказали о выплатах для новорождённых
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Как передаёт телеканал «360», семьи, в которых родился ребёнок, получают от правительства области 20 тыс. рублей.
«Выплату на приобретение средств для ухода за новорождёнными предоставляют при условии регистрации рождения органами записи актов гражданского состояния Московской области», — уточнила министр социального развития области Ирина Фаевская.
Она отметила, что всего такую выплату получили уже 92 285 семей Подмосковья.
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