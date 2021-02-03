В Татарстане прокомментировали ситуацию с масочным режимом

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Заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина заявила, что масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с масочным режимом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы ставим для себя планку до конца марта смотреть, как будет развиваться ситуация, темп прироста, снижение заболеваемости. Затем мы дальше будем думать по ограничениям, хотя сейчас практически все объекты у нас функционируют», — прокомментировала Авдонина.

Она, в частности, заявила, что вакцина от коронавируса не защищает от заболевания как такового, а лишь снижает риск осложнений и летальных исходов.

В Татарстане по состоянию на 3 февраля привиты вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2617 человек.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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