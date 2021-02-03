На Чукотке ураган повредил два вертолёта санитарной авиации

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Ураган повредил два вертолёта санитарной авиации в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Копин.
На Чукотке ураган повредил два вертолёта санитарной авиации
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Ураганный ветер повредил два вертолёта санавиации. Важно восстановить максимально быстро и продолжить выполнять задачи», — цитирует его заявление в Instagram РИА Новости

По его словам, вертолёт «ЧукотАвиа» к настоящему времени восстановлен. Также продолжается восстановление вертолёта Национальной службы санитарной авиации.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.

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