На Чукотке ураган повредил два вертолёта санитарной авиации

Ураган повредил два вертолёта санитарной авиации в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Копин.

«Ураганный ветер повредил два вертолёта санавиации. Важно восстановить максимально быстро и продолжить выполнять задачи», — цитирует его заявление в Instagram РИА Новости.

По его словам, вертолёт «ЧукотАвиа» к настоящему времени восстановлен. Также продолжается восстановление вертолёта Национальной службы санитарной авиации.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.