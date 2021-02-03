В Челябинске открылись курсы по экодайвингу

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В Челябинске открылись курсы для желающих стать экодайверами. После обучения выпускники займутся очисткой южноуральских водоёмов от мусора.
В Челябинске открылись курсы по экодайвингу
  • Pixabay

Как передаёт ОТР, продолжительность курса — 36 часов, десять из них посвящены практике.

Тренируются будущие дайверы в одном из городских бассейнов. Там их учат правильно надевать специальный жилет с баллонами, маску и ласты, осваивать язык жестов.

Принимают на курсы местных жителей от 14 до 70 лет. Большинство учеников и инструкторов — волонтёры, которые уже участвовали в акциях по очистке водоёмов.

Планируется создать команду из 20 волонтёров-дайверов, которая летом сможет приступить к очистке рек и озёр региона.

По сообщениям портала Newinform, в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге прошла международная молодёжная экологическая акция «Чистый берег».

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