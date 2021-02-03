В Крыму запасы водохранилищ пополнились почти на 5 млн кубометров

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Запасы водохранилищ в Крыму пополнились почти на 5 млн кубометров воды за счёт снегопадов, прошедших в январе.
В Крыму запасы водохранилищ пополнились почти на 5 млн кубометров
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные крымского Гидрометцентра.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36,052 млн куб. м, что на 4,744 млн куб. м больше, чем месяц назад, и на 48,875 млн куб. м меньше, чем год назад», — говорится в сообщении.

Больше всего воды поступило в Белогорское водохранилище — чуть больше 3 млн кубометров. Впервые за несколько месяцев приток воды получили Партизанское и Чернореченское водохранилища. В Симферопольское водохранилище поступило 494 тыс. куб. м воды.

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