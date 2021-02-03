Прокуратура проводит проверку по факту пожара на складе в Красноярске

Прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе с автозапчастями в Красноярске.

«Прокуратура края организовала проверку по факту пожара на складе автозапчастей на улице Калинина Железнодорожного района города Красноярска», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехали прокурор и его заместитель.

По ходу проверки будут выяснены причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске возросла до 3,5 тыс. кв. м, пожару присвоен третий ранг сложности.