Прокуратура проводит проверку по факту пожара на складе в Красноярске

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Прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе с автозапчастями в Красноярске.
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на складе в Красноярске
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Прокуратура края организовала проверку по факту пожара на складе автозапчастей на улице Калинина Железнодорожного района города Красноярска», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехали прокурор и его заместитель.

По ходу проверки будут выяснены причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной  безопасности.

Ранее стало известно, что площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске возросла до 3,5 тыс. кв. м, пожару присвоен третий ранг сложности.

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