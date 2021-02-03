В Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры

Около 60 новых дорог, развязок, мостов и путепроводов построят в Подмосковье за три года. Работы выполнят в 20 городских округах.

Как передаёт телеканал «360», это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. По его словам, Подмосковье обеспечит ежегодный прирост не менее 90 км.

«За последние семь лет транспортная ситуация улучшилась в 35 округах, где мы построили 158 дорог, развязок, путепроводов и мостов», — рассказал Алексей Гержик.

До конца 2021 года в Московской области планируют завершить строительство девяти областных и шести федеральных дорог. Среди них кольцевое пересечение в Шереметьеве, строительство обхода Коломны и путепровода в Мытищах.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».