В Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры

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Около 60 новых дорог, развязок, мостов и путепроводов построят в Подмосковье за три года. Работы выполнят в 20 городских округах.
В Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Как передаёт телеканал «360», это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. По его словам, Подмосковье обеспечит ежегодный прирост не менее 90 км.

«За последние семь лет транспортная ситуация улучшилась в 35 округах, где мы построили 158 дорог, развязок, путепроводов и мостов», — рассказал Алексей Гержик.

До конца 2021 года в Московской области планируют завершить строительство девяти областных и шести федеральных дорог. Среди них кольцевое пересечение в Шереметьеве, строительство обхода Коломны и путепровода в Мытищах.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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