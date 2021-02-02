Россия возобновляет международное авиасообщение ещё из двух городов

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Россия возобновляет международное авиасообщение ещё из Кемерова и Петропавловска-Камчатского.
Россия возобновляет международное авиасообщение ещё из двух городов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелётов в иностранные государства из международных аэропортов г. Кемерова и г. Петропавловска-Камчатского», — сообщили в штабе.

Ранее стало известно, что Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром.

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