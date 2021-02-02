Yves Rocher опубликовала заявление в связи с ситуацией с Навальным

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Компания Yves Rocher заявила, что является «абсолютно аполитичной», и отказалась комментировать дело в отношении Алексея Навального.
Yves Rocher опубликовала заявление в связи с ситуацией с Навальным
  • © пресс-служба Мосгорсуда
  • АГН «Москва»

«Как абсолютно аполитичная компания, Groupe Rocher не участвует ни в какой форме в любых политических дебатах и ​​не желает комментировать этот случай, который касается исключительно российского правосудия и Алексея Навального», — говорится в заявлении.

Как напомнили в компании, первое решение, осуждающее Олега и Алексея Навальных, было вынесено в декабре 2014 года, а позднее подтверждено Московским апелляционным и Верховным судом России.

«Дело «Олег и Алексей Навальные — «Ив Роше Восток Россия» закрыто», — подчеркнули в компании.

Ранее Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный. 

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к наказанию в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении Yves Rocher и «Многопрофильной процессинговой компании».

Его брат Олег получил 3,5 года реального заключения.

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