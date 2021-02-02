Суд вынес постановление в адрес инспектора ФСИН по делу Навального
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оглашённое судьёй частное определение.
Как заявили в прокуратуре, инспектор плохо справился с работой по контролю за осуждённым.
«Обратить внимание начальника филиала на допущенные нарушения», — постановила судья.
Также суд по ходатайству ФСИН заменил наказание Навальному по делу Yves Rocher в виде 3,5 лет лишения свободы условно на реальный срок.