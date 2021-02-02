Суд вынес постановление в адрес инспектора ФСИН по делу Навального

Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде вынес частное постановление в отношении инспектора ФСИН, следившего за исполнением Алексеем Навальным правил условного осуждения.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оглашённое судьёй частное определение.

Как заявили в прокуратуре, инспектор плохо справился с работой по контролю за осуждённым.

«Обратить внимание начальника филиала на допущенные нарушения», — постановила судья.

Также суд по ходатайству ФСИН заменил наказание Навальному по делу Yves Rocher в виде 3,5 лет лишения свободы условно на реальный срок.