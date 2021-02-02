Защита обжалует решение суда заменить Навальному условный срок на реальный

Защита обжалует отмену Алексею Навальному условного срока и его замену на реальный — 3,5 года колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«Да, мы обжалуем», — сказал он. Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный. Суд оставил его под стражей до вступления постановления в законную силу.