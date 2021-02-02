Защита обжалует решение суда заменить Навальному условный срок на реальный
Защита обжалует отмену Алексею Навальному условного срока и его замену на реальный — 3,5 года колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.
- © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
«Да, мы обжалуем», — сказал он.
Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.
Суд оставил его под стражей до вступления постановления в законную силу.
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