В Петербурге оценили ситуацию с международным турпотоком в 2020 году
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Об этом сообщают «Невские новости».
Как отметили в Смольном, за счёт активной работы города, участников рынка, роста спроса, в том числе по программе кешбэка от Ростуризма, на внутреннем туризме было отыграно примерно 20% потерь.
Программу решили продлить до 20 июня 2021 года. Продолжительность тура или проживания в отеле должны составлять не менее двух ночей, а оплату нужно осуществить картой «Мир». Максимальная выплата — до 20% от стоимости тура или брони гостиницы, но не более 20 тыс. рублей.
Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.