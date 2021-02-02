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В Петербурге оценили ситуацию с международным турпотоком в 2020 году

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Санкт-Петербург за 2020 год потерял 90% международного турпотока, заявили в пресс-службе городской администрации.
В Петербурге оценили ситуацию с международным турпотоком в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости».

Как отметили в Смольном, за счёт активной работы города, участников рынка, роста спроса, в том числе по программе кешбэка от Ростуризма, на внутреннем туризме было отыграно примерно 20% потерь.

Программу решили продлить до 20 июня 2021 года. Продолжительность тура или проживания в отеле должны составлять не менее двух ночей, а оплату нужно осуществить картой «Мир». Максимальная выплата — до 20% от стоимости тура или брони гостиницы, но не более 20 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.

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