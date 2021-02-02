Путин оценил слова «элитный» и «элитарный» в названиях лицеев

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Российский президент Владимир Путин заявил, что его смущает использование слов «элитный» и «элитарный» в названиях учебных заведений.
Путин оценил слова «элитный» и «элитарный» в названиях лицеев
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе общения с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Во время мероприятия президент удивился названию «Лицей классического элитарного образования» в Ростовской области, в котором работает победитель конкурса Михаил Гуров.

Президент отметил: понятно, что образование в этом лицее даётся на должном уровне, потому что Гуров стал учителем года.

«Но меня всегда смущают такие слова — «элитный», «элитарный». Почему нельзя «Лицей классического образования»? Кто у вас придумывает такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?» — поинтересовался президент.

Ранее Путин назвал достойной работу системы образования в период пандемии.

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