Волонтёры возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Участие в акции приняли несколько сотен добровольцев. Память погибших бойцов Красной армии почтили минутой молчания.
2 февраля отмечается День победы в Сталинградской битве — крупнейшем сражении в истории человечества.
Ранее, как информировала интернет-газета «Взгляд», во всероссийском движении «Волонтёры Победы» рассказали о мероприятиях, которые проведут участники по всей России в честь годовщины победы в Сталинградской битве 2 февраля.