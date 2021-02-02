Волонтёры возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе

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Волонтёры почтили память павших в Сталинградской битве и возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе в Москве.
Волонтёры возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Участие в акции приняли несколько сотен добровольцев. Память погибших бойцов Красной армии почтили минутой молчания.

2 февраля отмечается День победы в Сталинградской битве — крупнейшем сражении в истории человечества.

Ранее, как информировала интернет-газета «Взгляд», во всероссийском движении «Волонтёры Победы» рассказали о мероприятиях, которые проведут участники по всей России в честь годовщины победы в Сталинградской битве 2 февраля.

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