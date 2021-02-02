Волонтёры возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе

Волонтёры почтили память павших в Сталинградской битве и возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе в Москве.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия». Участие в акции приняли несколько сотен добровольцев. Память погибших бойцов Красной армии почтили минутой молчания. 2 февраля отмечается День победы в Сталинградской битве — крупнейшем сражении в истории человечества. Ранее, как информировала интернет-газета «Взгляд», во всероссийском движении «Волонтёры Победы» рассказали о мероприятиях, которые проведут участники по всей России в честь годовщины победы в Сталинградской битве 2 февраля.