Путин рассказал о работе по расширению программы льготных авиаперевозок

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут работать над расширением программы льготных авиаперевозок из удалённых регионов страны.
Путин рассказал о работе по расширению программы льготных авиаперевозок
  • Pixabay

Об этом президент сказал в ходе встречи с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

«Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить связанность огромной нашей территории. И здесь первое самое простое решение — это увеличить субсидирование этих перевозок», — сказал Путин.

Президент отметил, что власти будут работать над расширением этой программы.

Также Путин назвал достойной работу системы образования в период пандемии.

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