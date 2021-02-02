Путин рассказал о работе по расширению программы льготных авиаперевозок

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут работать над расширением программы льготных авиаперевозок из удалённых регионов страны.

Об этом президент сказал в ходе встречи с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

«Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить связанность огромной нашей территории. И здесь первое самое простое решение — это увеличить субсидирование этих перевозок», — сказал Путин.

Президент отметил, что власти будут работать над расширением этой программы.

Также Путин назвал достойной работу системы образования в период пандемии.