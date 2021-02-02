Путин рассказал о работе по расширению программы льготных авиаперевозок
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Об этом президент сказал в ходе встречи с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».
«Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить связанность огромной нашей территории. И здесь первое самое простое решение — это увеличить субсидирование этих перевозок», — сказал Путин.
Президент отметил, что власти будут работать над расширением этой программы.
Также Путин назвал достойной работу системы образования в период пандемии.