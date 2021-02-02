В фонде «Круг добра» рассказали подробности о работе организации

Руководитель фонда «Круг добра», протоиерей и основатель Детского хосписа Александр Ткаченко рассказал подробности о работе организации.

«Работа фонда определяется теми задачами, которые поставил перед нами глава государства. В соответствии с указом президента список заболеваний, с которыми будет работать фонд, должен утвердить экспертный совет. А перечень лекарств — попечительский совет фонда», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, Минздрав провёл предварительную работу во всех регионах по подготовке списков нуждающихся в помощи детей. В первый входят несколько тысяч пациентов.

Как отметил Ткаченко, точно определить, сколько всего детей могут получить помощь, удастся после начала работы фонда.

«Сейчас фонд «Круг добра» находится в стадии регистрации. При этом оперативно идут обсуждение и разработка прозрачных и быстрых алгоритмов приобретения лекарств. После регистрации фонда сразу проведём встречи попечительского и экспертного советов», — уточнил он.

Ранее, как сообщал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.