В фонде «Круг добра» рассказали подробности о работе организации

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Руководитель фонда «Круг добра», протоиерей и основатель Детского хосписа Александр Ткаченко рассказал подробности о работе организации.
В фонде «Круг добра» рассказали подробности о работе организации
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«Работа фонда определяется теми задачами, которые поставил перед нами глава государства. В соответствии с указом президента список заболеваний, с которыми будет работать фонд, должен утвердить экспертный совет. А перечень лекарств — попечительский совет фонда», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, Минздрав провёл предварительную работу во всех регионах по подготовке списков нуждающихся в помощи детей. В первый входят несколько тысяч пациентов.

Как отметил Ткаченко, точно определить, сколько всего детей могут получить помощь, удастся после начала работы фонда.

«Сейчас фонд «Круг добра» находится в стадии регистрации. При этом оперативно идут обсуждение и разработка прозрачных и быстрых алгоритмов приобретения лекарств. После регистрации фонда сразу проведём встречи попечительского и экспертного советов», — уточнил он.

Ранее, как сообщал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.

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