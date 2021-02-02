Мишустин назначил врио главы Росавтодора и руководителя Росрыболовства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Романа Новикова временно исполняющим обязанности главы Росавтодора.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Мишустин освободил Илью Шестакова от должности замминистра сельского хозяйства, оставив его руководителем Федерального агентства по рыболовству.

«Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем Федерального агентства по рыболовству, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Ранее Мишустин назначил Андрея Лаврищева главой Росморречфлота.