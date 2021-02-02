Вузы Калининградской области возвращаются к очной форме обучения

В Калининградской области возобновляются очные занятия в колледжах и вузах, соответствующее постановление подписал губернатор региона Антон Алиханов.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Мы начали с того, что разрешили практические занятия студентам. К обучению возвращаются больше 45 тыс. человек», — заявил губернатор.

Документом снимаются ограничения на обучение в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования.

Также на основании этого постановления подростковые клубы и объединения могут принимать в закрытых помещениях до 12 человек, а на открытых площадках — до 20 человек.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Тюменском государственном университете с нового семестра планируют отменить дистанционное обучение.