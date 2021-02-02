Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по качеству электронных услуг

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Подмосковье стало одним из трёх лидеров российского рейтинга по качеству электронных услуг, составленного в Министерстве экономического развития России.
Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по качеству электронных услуг
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Подмосковье заняло второе место, набрав 85,37 балла. На лидирующую позицию вышла Москва — 87,81. У Тульской области третье место и 85,32 балла.

За год в Подмосковье запустили 30 новых электронных услуг и сервисов, отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«А в 2021 году планируем улучшить и перевести в электронный вид более 50 услуг», — заявил он.

По сообщениям НСН, в Москве более 1,7 тыс. самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков.

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