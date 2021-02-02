В Севастополе водолазные команды примут участие в многоборье «Глубина-2021»

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Команды водолазных специалистов со всех флотов России прибыли в Севастополь для подготовки к многоборью «Глубина-2021», которое пройдёт в рамках армейских международных игр «АрМИ-2021».
В Севастополе водолазные команды примут участие в многоборье «Глубина-2021»
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии в течение месяца будут проводить тренировки к участию в конкурсе на базе Объединённого учебного центра Военно-морского флота в Севастополе», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Участники отработают качество и скорость выполнения элементов конкурса и выявят лучших при проведении различных этапов водолазного многоборья.

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