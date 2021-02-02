В Севастополе водолазные команды примут участие в многоборье «Глубина-2021»
- РИА Новости
Об этом пишет «Новый Севастополь».
«Команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии в течение месяца будут проводить тренировки к участию в конкурсе на базе Объединённого учебного центра Военно-морского флота в Севастополе», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Участники отработают качество и скорость выполнения элементов конкурса и выявят лучших при проведении различных этапов водолазного многоборья.