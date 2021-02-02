В Ленобласти в суд передано дело о крупном мошенничестве с землёй

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Приозёрский городской суд Ленинградской области рассмотрит дело о крупном мошенничестве на 5 га земли.
В Ленобласти в суд передано дело о крупном мошенничестве с землёй
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru, в понедельник, 1 февраля, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Санкт-Петербурга и его соучастника.

«В составе группы по предварительному сговору незаконно, путём подделки правоустанавливающих документов, совершили хищение 16 земельных участков, находящихся в ведении Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу и расположенных в Приозёрском районе Ленинградской области. Общая площадь составила более 5 га», — рассказали в ведомстве.

В январе 2020 года RIA56 сообщало, что в Оренбургской области суд вынес приговор по делу о мошенничестве с муниципальной землёй.

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