В Подмосковье оценили эффективность «Службы помощи при ДТП»

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как функционирует в регионе «Служба помощи при ДТП».

Об этом сообщает телеканал «360».

Общественная организация «Служба помощи при ДТП» в 2020 году открыла семь центров: в Химках, Красногорске, Мытищах, Истре, Одинцове, Люберцах и Подольске. Службу создали на базе РОО «Союз БДД» вместе с подмосковной Госавтоинспекцией и правительством региона.

В центрах проводят консультации и помогают правильно оформить дорожную аварию без пострадавших. За год существования центров жители получили поддержку по 25,3 тыс. ДТП.

Отмечается, что время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось после появления службы в 4,5 раза.

Ранее «Известия» передавали, что мобильное приложение «Помощник ОСАГО» начало работать на всей территории России.