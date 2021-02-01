Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами

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Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев прокомментировал ситуацию с ценами.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами
  • © Кирилл Каллиников / РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что большая часть поставляемых в Россию товаров идёт сухопутным путём.

«Из Европы у нас основные перевозки — тоже железнодорожные и автомобильные. Логистическая составляющая не самая главная в себестоимости продукции. Вот чисто импортные товары станут дороже. Значит, придётся покупать ту же самую брендированную иностранную технику, которая собрана здесь», — сказал эксперт.

По его словам, если зайти в любой магазин бытовой техники, то окажется, что все известные бренды давно локализовали свою сборку в России.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами.

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