Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев прокомментировал ситуацию с ценами.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что большая часть поставляемых в Россию товаров идёт сухопутным путём.

«Из Европы у нас основные перевозки — тоже железнодорожные и автомобильные. Логистическая составляющая не самая главная в себестоимости продукции. Вот чисто импортные товары станут дороже. Значит, придётся покупать ту же самую брендированную иностранную технику, которая собрана здесь», — сказал эксперт.

По его словам, если зайти в любой магазин бытовой техники, то окажется, что все известные бренды давно локализовали свою сборку в России.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами.