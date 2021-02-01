Эксперт прокомментировал закон о социальной рекламе в интернете

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Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков прокомментировал закон о социальной рекламе в интернете.
Эксперт прокомментировал закон о социальной рекламе в интернете
  • Pixabay

«На сегодняшний день всё размещение социальной рекламы в интернете ведётся несистемно. Каждая интернет-площадка самостоятельно выбирает НКО, фонды и проекты для поддержки. Это несёт определённые риски, потому что каждый такой проект требует проверки и авторизации», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, принятие соответствующего закона поможет добиться порядка, поскольку распределением рекламы будет заниматься оператор.

Как отметил Смоляков, такая же схема действует в наружной рекламе и она уже показала свою эффективность.

Эксперт прогнозирует, что в случае принятия закона объём социальной рекламы в интернете увеличится.

«Сегодня социальная реклама не вычерпывает свои 5%. Поэтому с появлением системы её количество и качество возрастут», — добавил Смоляков.

В октябре 2020 года сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил ввести запрет на любую рекламу в почтовых ящиках домов.

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