Путин заявил о необходимости защищать интересы неопытных инвесторов
- РИА Новости
«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете», — сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.
Ранее финансовый аналитик Анна Харченко рассказала, как лучше вложить 100 тыс. рублей. Также экономист Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал советы начинающим инвесторам.