Путин заявил о необходимости защищать интересы неопытных инвесторов

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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и не является профессиональным инвестором.
Путин заявил о необходимости защищать интересы неопытных инвесторов
  • РИА Новости

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете», — сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.

Ранее финансовый аналитик Анна Харченко рассказала, как лучше вложить 100 тыс. рублей. Также экономист Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал советы начинающим инвесторам.

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