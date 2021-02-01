Путин заявил о необходимости защищать интересы неопытных инвесторов

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и не является профессиональным инвестором.

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете», — сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.

Ранее финансовый аналитик Анна Харченко рассказала, как лучше вложить 100 тыс. рублей. Также экономист Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал советы начинающим инвесторам.