В Севастополе оценили ситуацию с коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 101 человека за минувшие сутки.

Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Общее количество подтверждённых случаев в городе — 9805, из них 8739 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано три летальных исхода от COVID-19, с начала пандемии — 396 случаев.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.