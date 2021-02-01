В Севастополе оценили ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на данные федерального оперштаба.
Общее количество подтверждённых случаев в городе — 9805, из них 8739 человек выздоровели.
За сутки зафиксировано три летальных исхода от COVID-19, с начала пандемии — 396 случаев.
Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.