Статус многодетной семьи оформили онлайн 6,4 тысячи москвичей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что статус многодетной семьи оформили онлайн 6,4 тыс. москвичей с ноября 2020 года.
Статус многодетной семьи оформили онлайн 6,4 тысячи москвичей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На сегодняшний день 6,4 тыс. москвичей уже воспользовались обновлённой услугой на портале mos.ru и оформили электронный статус многодетной семьи. С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стали очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города», — приводятся в материале слова Раковой.

Отмечается, что всего в 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились почти 32 тыс. человек.

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