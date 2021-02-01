Статус многодетной семьи оформили онлайн 6,4 тысячи москвичей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что статус многодетной семьи оформили онлайн 6,4 тыс. москвичей с ноября 2020 года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На сегодняшний день 6,4 тыс. москвичей уже воспользовались обновлённой услугой на портале mos.ru и оформили электронный статус многодетной семьи. С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стали очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города», — приводятся в материале слова Раковой.

Отмечается, что всего в 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились почти 32 тыс. человек.