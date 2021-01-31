Калининградские власти оценили сценарий удара НАТО по региону

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал публикацию о сценарии удара Североатлантического альянса по региону.

«Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их кроме как фантазиями никак не получается», — цитирует Лыскова РИА Новости.

Также он отметил, что Калининградская область является регионом с огромным туристическим потенциалом.

По его словам, власти Калининградской области рекомендуют «перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов» в регион.

Ранее Overt Defence сообщило, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер», блокаду Балтийска, уничтожение систем С-400 и ликвидацию войск.

При этом ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий удара НАТО по Калининграду идиотизмом.