В Подмосковье коммунальщики перешли на усиленный режим работы

В Московской области дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В связи со снегопадом дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорожной сети работают более 1,5 тыс. дорожных рабочих и порядка 1,6 тыс. единиц специализированной техники.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, в приоритетном порядке обработка противогололёдными материалами и очистка ведётся на высокоинтенсивных участках дорог и маршрутах общественного транспорта.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в воскресенье, 31 января, ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков.