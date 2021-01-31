В Подмосковье коммунальщики перешли на усиленный режим работы

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В Московской области дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В Подмосковье коммунальщики перешли на усиленный режим работы
  • РИА Новости

«В связи со снегопадом дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорожной сети работают более 1,5 тыс. дорожных рабочих и порядка 1,6 тыс. единиц специализированной техники.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, в приоритетном порядке обработка противогололёдными материалами и очистка ведётся на высокоинтенсивных участках дорог и маршрутах общественного транспорта.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в воскресенье, 31 января, ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков

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