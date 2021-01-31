Сотрудники полиции спасли мужчину в центре Москвы

Сотрудники полиции спасли мужчину в центре столицы. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

По данным министерства, сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Илья Алтынов в районе дома 29 по ул. Большой Бронной при несении службы заметил гражданина, одежда которого была охвачена пламенем.

«Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане в течение нескольких секунд погасили пламя», — заявили в МВД.

Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи