Сотрудники полиции спасли мужчину в центре Москвы
- РИА Новости
По данным министерства, сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Илья Алтынов в районе дома 29 по ул. Большой Бронной при несении службы заметил гражданина, одежда которого была охвачена пламенем.
«Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане в течение нескольких секунд погасили пламя», — заявили в МВД.
Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи