Сотрудники полиции спасли мужчину в центре Москвы

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Сотрудники полиции спасли мужчину в центре столицы. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».
Сотрудники полиции спасли мужчину в центре Москвы
  • РИА Новости

По данным министерства, сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Илья Алтынов в районе дома 29 по ул. Большой Бронной при несении службы заметил гражданина, одежда которого была охвачена пламенем.

«Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане в течение нескольких секунд погасили пламя», — заявили в МВД.

Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи

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