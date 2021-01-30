Летевший в Варшаву самолёт совершил внеплановую посадку в Екатеринбурге
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«Рейс LOT-98 Сеул — Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — отмечается в сообщении.
Пассажиру оказали первую помощь, после чего доставили в одну из городских больниц.
При этом самолёт продолжил полёт в пункт назначения.
В январе Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву.