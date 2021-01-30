Летевший в Варшаву самолёт совершил внеплановую посадку в Екатеринбурге 

Короткая ссылка
Самолёт, выполнявший рейс из Сеула в Варшаву, совершил посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в связи с плохим самочувствием пассажира. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Летевший в Варшаву самолёт совершил внеплановую посадку в Екатеринбурге 
  • Pixabay

«Рейс LOT-98 Сеул — Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — отмечается в сообщении.

Пассажиру оказали первую помощь, после чего доставили в одну из городских больниц.

При этом самолёт продолжил полёт в пункт назначения.

В январе Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить