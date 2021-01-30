Опрос: 82% россиян вернутся к привычному образу жизни после снятия ограничений

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Большинство россиян (82%) намерены вернуться к привычному образу жизни после снятия всех ограничений, следует из опроса Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ».
Опрос: 82% россиян вернутся к привычному образу жизни после снятия ограничений
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает газета «Известия».

В первую очередь, речь идёт об отказе от некоторых потребительских привычек, которые появились вынужденно из-за пандемии.

Согласно опросу, 85% респондентов покупали продукты и вещи онлайн, причём 39% именно в самоизоляции заказали в интернете хотя бы один товар или услугу впервые.

Как отметили 38% опрошенных, сроки доставки затягивались, а 33% сообщили, что нужных товаров не было в наличии.

Опрос также показал, что россияне оценили возможность принять участие в онлайн-мероприятиях и не планируют отказываться от некоторых из них и после пандемии (74%).

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии СOVID-19 на потребительские привычки россиян.

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