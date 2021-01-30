МЧС рассказало детали возгорания топливозаправщика в Москве

На северо-западе Москвы возгорание, начавшееся с топливозаправщика, перекинулось на одноэтажную постройку. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Произошёл пожар автотопливозаправщика с переходом огня на одноэтажную хозпостройку на предварительной площади 100 кв. м», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что вблизи находится до 40 газовых баллонов с пропаном.

По данным МЧС, пострадавших нет.

«В ликвидации задействованы 160 человек и 49 единиц техники. Группировка наращивается», — заявили в МЧС.

Как передаёт РИА Новости, в МЧС также уточнили, что на место вылетел вертолёт Ка-32 МАЦ, ещё три вертолёта — в готовности.

Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что к месту пожара следуют три пожарных вертолёта.