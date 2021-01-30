Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Самарской области

По версии Госавтоинспекции, авария с участием грузовика и автобуса в Самарской области произошла из-за выезда фуры на встречную полосу.

«Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что водитель 1989 года рождения, управляя грузовым автомобилем DAF, двигался со стороны Ульяновской области в направлении города Сызрани. В пути следования водитель допустил занос полуприцепа и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», — цитирует ТАСС старшего инспектора отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону Владимира Рящикова.

Он отметил, что по факту произошедшего проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что число погибших в результате ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 12.