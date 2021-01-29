Эксперты заявили о росте спроса на китайские автомобили в России в 2020 году

Специалисты компании Fresh Auto заявили о росте спроса на китайские автомобили в России на 43,1% в 2020 году по сравнению с 2019-м.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

51% владельцев машин из КНР отметили качество сборки. По словам 22%, их максимально устраивает техническое оснащение. Ещё 9% участников исследования заявили о красивом дизайне. Как утверждают 18%, их устраивает соотношение цены и качества.

Наибольшей популярностью в России пользуются китайские внедорожники и кроссоверы. Самые популярные модели — Great Wall Deer, CheryTiggo, Great Wall Wingle, Lifan X60 и Great Wall Hover.

Наиболее заметный спрос отмечен в Иркутской, Калининградской, Владимирской, Псковской и Астраханской областях.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.