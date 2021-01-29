В Подмосковье рассказали о ликвидации объектов самовольного строительства

Короткая ссылка
В пресс-службе Мособлархитектуры рассказали о ликвидации объектов самовольного строительства в 2020 году.
В Подмосковье рассказали о ликвидации объектов самовольного строительства
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Председатель Мособлархитектуры Владислава Гордиенко отметил, что «задача по устранению недостроенных объектов, которые создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов Подмосковья, является на сегодняшний день одной из ключевых для градостроительного блока».

«Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, в прошедшем 2020 году в Подмосковье ликвидировано 1 078 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов, что в три раза превышает изначальный годовой план», — цитирует ТАСС Гордиенко.

По его словам, из числа ликвидированных построек около 60% было снесено, остальные 40% были достроены, приведены в соответствие установленным требованиям и введены в эксплуатацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить