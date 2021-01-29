В Подмосковье рассказали о ликвидации объектов самовольного строительства

В пресс-службе Мособлархитектуры рассказали о ликвидации объектов самовольного строительства в 2020 году.

Председатель Мособлархитектуры Владислава Гордиенко отметил, что «задача по устранению недостроенных объектов, которые создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов Подмосковья, является на сегодняшний день одной из ключевых для градостроительного блока».

«Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, в прошедшем 2020 году в Подмосковье ликвидировано 1 078 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов, что в три раза превышает изначальный годовой план», — цитирует ТАСС Гордиенко.

По его словам, из числа ликвидированных построек около 60% было снесено, остальные 40% были достроены, приведены в соответствие установленным требованиям и введены в эксплуатацию.