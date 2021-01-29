Рособрнадзор назвал даты контрольных работ по выбору для девятых классов

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Контрольные работы по выбору для девятых классов будут проведены до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 года.
Рособрнадзор назвал даты контрольных работ по выбору для девятых классов
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

В ведомстве сообщили, что проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету.  

Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. 

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с ОГЭ.

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