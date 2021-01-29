С начала пандемии около 1 млн человек пролечили в Москве от коронавируса
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«Система в совокупности с беспрецедентным трудом медиков и других различных служб позволила нам пролечить практически около миллиона человек», — сказала Ракова в эфире канала НТВ.
Как пишет Интерфакс, по словам Раковой, «созданная отработанная система в осенний период позволила... без закрытия города, с сохранением объёма плановой и экстренной помощи по другим нозологиям оказать помощь в осенне-зимний период более чем 550 тыс. москвичей».
«Это, конечно, беспрецедентная история», — отметила заммэра.
Ранее сообщалось, что в России провели более 101 млн тестов на выявление коронавируса.