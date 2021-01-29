С начала пандемии около 1 млн человек пролечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с начала пандемии около 1 млн человек пролечили в столице от коронавируса.

«Система в совокупности с беспрецедентным трудом медиков и других различных служб позволила нам пролечить практически около миллиона человек», — сказала Ракова в эфире канала НТВ.

Как пишет Интерфакс, по словам Раковой, «созданная отработанная система в осенний период позволила... без закрытия города, с сохранением объёма плановой и экстренной помощи по другим нозологиям оказать помощь в осенне-зимний период более чем 550 тыс. москвичей».

«Это, конечно, беспрецедентная история», — отметила заммэра.

Ранее сообщалось, что в России провели более 101 млн тестов на выявление коронавируса.