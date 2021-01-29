С начала пандемии около 1 млн человек пролечили в Москве от коронавируса

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с начала пандемии около 1 млн человек пролечили в столице от коронавируса.
С начала пандемии около 1 млн человек пролечили в Москве от коронавируса
  • © РИА Новости

«Система в совокупности с беспрецедентным трудом медиков и других различных служб позволила нам пролечить практически около миллиона человек», — сказала Ракова в эфире канала НТВ.

Как пишет Интерфакс, по словам Раковой, «созданная отработанная система в осенний период позволила... без закрытия города, с сохранением объёма плановой и экстренной помощи по другим нозологиям оказать помощь в осенне-зимний период более чем 550 тыс. москвичей».

«Это, конечно, беспрецедентная история», — отметила заммэра.

Ранее сообщалось, что в России провели более 101 млн тестов на выявление коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить