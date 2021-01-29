Российские вузы возвращаются к очному обучению с 8 февраля

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В Минобрнауки России сообщили, что с 8 февраля вузы возвращаются к традиционному формату обучения.
Российские вузы возвращаются к очному обучению с 8 февраля
  • © РИА Новости

Отмечается, что соответствующий приказ подписал глава министерства Валерий Фальков.

Этот документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате с учётом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также с учётом особенностей распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в конкретном регионе.

Уточняется, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вузам необходимо быть готовыми возобновить ограничительные меры при организации учебного процесса.

Ранее Фальков в ходе церемонии старта национальной премии «Студент года — 2021» заявил, что эпидемическая ситуация во многих российских регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению.

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