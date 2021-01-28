Эксперт оценил перспективы оцифровки процесса управления

Бизнес-специалист Владимир Маринович оценил перспективы оцифровки процесса управления.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что это позволит повысить уровень корпоративной культуры в организации.

«Неоспоримый плюс такого подхода в том, что он не просто упрощает вашу жизнь — он упрощает её всем вашим сотрудникам. Тяжело быть отличным продавцом, классным управляющим или потрясающим официантом, опираясь только на эти абстрактные понятия. И гораздо легче справляться каждый день с конкретными простыми, а главное — легкооценимыми задачами», — сказал эксперт.

По его словам, начать можно с создания структуры: составить список должностей, обозначить связи между ними. Второй этап — фиксация ожидаемого результата в цифрах от каждого сотрудника. Затем необходимо объяснить персоналу, как всё работает.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы перехода на полный безналичный расчёт в России.