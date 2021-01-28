Эксперт оценил влияние пандемии на рынок элитной недвижимости

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Генеральный директор АО «БОН Инвестиции» Энвер Эгиев оценил влияние пандемии COVID-19 на рынок элитной недвижимости.
Эксперт оценил влияние пандемии на рынок элитной недвижимости
  • Pixabay

«Что касается спроса на премиальное жильё на первичном рынке Москвы, он не упал», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, факторов много, в результате граждане стали искать альтернативные источники сохранения сбережений, например инвестиции в жильё.

«В целом спрос на новостройки в этом сегменте удержался на уровне доковидных времён», — считает Эгиев.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с ФАН оценил ситуацию на рынке арендной недвижимости.

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