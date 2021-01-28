В Госдуме рассказали о перспективах автотуризма в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов рассказал о перспективах автотуризма в России.

«Мы сейчас этим законопроектом вносим предложения о том, чтобы появилась классификация кемпингов и чтобы туристы заранее знали, какой уровень сервиса в каких точках их ждёт, и понимали, что они не будут разочарованы», — заявил депутат в беседе с ФАН.

По его словам, соответствующий законопроект также предусматривает меры по повышению требований к обеспеченности автодорог объектами дорожного сервиса.

Кроме того, Кривоносов рассказал о программе «Автотурист — дорога на юг», которую разработал «Союз развития туризма в РФ».

Он отметил, что семь регионов, в том числе Москва, Московская область и Краснодарский край, объединяются в рамках проекта для того, чтобы было комфортно и безопасно отдыхать по дороге на юг.

«Когда семья может брать в аренду автодом, безопасно путешествовать, лишний раз ни с кем не соприкасаясь», — пояснил депутат.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.