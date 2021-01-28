Население России за 2020 год сократилось на 500 тысяч человек

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Население России за 2020 год сократилось на 510 тыс. человек, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 января 2021 года его численность составила 146 млн 238 тыс. человек.
Население России за 2020 год сократилось на 500 тысяч человек
  • РИА Новости

Сообщается, что последний раз такое сокращение фиксировалось 15 лет назад (тогда число снизилось с 143,8 млн до 143,2 млн).

По данным ведомства, с 2007 по 2009 год население сократилось до 142,7 млн, а с 2010 года отмечался ежегодный прирост. К 2015 году показатель превысил 146 млн и с 2017 года не опускался ниже 146,8 млн. 

В декабре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 11 российских регионах, несмотря на пандемию коронавируса, зафиксирован естественный прирост населения.

Она подчеркнула, что к 2030 году должен быть обеспечен устойчивый рост.

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